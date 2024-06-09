Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2024 17:00
Zabıt katipliğine atandım ne zaman başlarım

Zabıt katipliğine atandım 17 ocakta evraklarımı teslim ettim daha haber yok. Adliyeyi arıyorum daha atama evrağın gelmedi diyorlar. Tayinlerden sonra bir gelişme olur mu? Hiçbir şekilde bilgi alamıyorum bekliyorum sadece.

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