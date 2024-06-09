Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2024 17:44
Yeni Atama 4b personel Rapor hk.

Arkadaşlar iyi günler. Tarım orman bak. son atamada 4b sözleşmeli destek personeli olarak atandım. Bu ay içerisinde 10 günlük sağlık raporu aldım. Yeni personelim ve son 1 yılda 90 günlük prim doldurmadım. Maaştan ne kadar kesinti olur veya ödeme alabilir miyim? Geçici iş göremezlik ücreti alabilir miyim?

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