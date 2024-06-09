Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 18:06
Asker Öğretmen
Arkadaşlar malümunuz koca bir yıl boyunca ek ders almadık sadece Astegmen maaşıyla geçindik. Temmuz da terhis olurken bize yarım maaş Ağustosta 1.5 Maaş mı yatacak ? Doğu tazminatı ne kadar alacağız ayrılırken ?

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