Asker Öğretmen

Arkadaşlar malümunuz koca bir yıl boyunca ek ders almadık sadece Astegmen maaşıyla geçindik. Temmuz da terhis olurken bize yarım maaş Ağustosta 1.5 Maaş mı yatacak ? Doğu tazminatı ne kadar alacağız ayrılırken ?

Arkadaşlar malümunuz koca bir yıl boyunca ek ders almadık sadece Astegmen maaşıyla geçindik. Temmuz da terhis olurken bize yarım maaş Ağustosta 1.5 Maaş mı yatacak ? Doğu tazminatı ne kadar alacağız ayrılırken ?