Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 19:24
OMK da düzeltilmesi gerekenler

OMK taslakta olan bazı maddelerin düzeltilmesi gerekiyor.

Birincisi suanki idareciler zaten şartları taşıdıkları için idareci olmuşlar.Tekrar ne eğitimi.. bu haksızlık olur..Nasıl ki öğretmenliğe atanacaklar akademi eğitimine alınıyorsa ilk defa idareci olacaklar eğitime alınabilir.

Ikincisi 20 yılını dolduran öğretmenler şartsız surtsuz 15 ocak 2025 'ten itibaren başöğretmen olup tazminattan yararlanmalı.

Üçüncüsü öğretmen seçilirken işini iyi yapıp yapmadığı değerlendirilmeli.. sorumluluklarını yerine getirenler öncelikli olmalı..

Dördüncüsü ıdarecilerin derse girme zorunluluğu kaldırılmalı..


Kitap Dünyası
Şef
09 Haziran 2024 19:27

Beşincisi kanunun 34. maddesi kaldırılmalı ve iş güvencesi adam akıllı sağlanmalı


jajacoelho
Genel Müdür
09 Haziran 2024 19:47

6. sı öğretmenler merkezi ve mahali sınavlarda görevlidir maddesi kaldırılmalı, gönüllülük esas alıonmalı..kuş kadar ücret verip zorunlu tutulmamalı


Özgürlükzamanı
Memur
09 Haziran 2024 20:13

20 yılını dolduran öğretmenlerin başöğretmen olması taslakta var zaten


jajacoelho
Genel Müdür
09 Haziran 2024 20:14

akademi eğitimi şartı olmadan verilsin isteniyor

Özgürlükzamanı, 3 dk. önce

20 yılını dolduran öğretmenlerin başöğretmen olması taslakta var zaten

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