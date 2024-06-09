Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Haziran 2024 19:47
Okul İçin tayin ?

Merhabalar. Üniversite hastanesinde personel olarak çalışıyorum. Kadrom hastabakıcı ama teknikerler mezunuyum ve okuduğumda bölümle alakalı birimde çalışıyorum.

Üniversite sınavına bu sene tekrar giriş sağladım, eğer kazandığım üniversite, çalıştığım üniversitenin dışında bir şehirde olursa süreç nasıl işler? Bilgisi olan var mıdır?

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