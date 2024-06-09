Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 20:03
Disiplin kurulu daha ağır ceza verebilir mi?

Merhaba arkadaşlar DİSPLİN soruşturmasında soruşturmacı amirin istediği cezadan daha bir üst ceza verebilir mi DİSPLİN komisyonu biligisi olan var mi


AvukatHasan
Aday Memur
09 Haziran 2024 20:04
misal soruşturmaci uyarı istemiş ama komisyon kınama vermiş mümkün mü bu

taktak14
Aday Memur
09 Haziran 2024 20:05

Verir. Kesin bilgi. Muhakkik kanaat bildirir ,son söz kurulundur.


srcnomr51
Şef
09 Haziran 2024 20:14
atış yapmadım diye kınama istendi 1 gün maaş kesimi verdiler

Corking
Aday Memur
09 Haziran 2024 20:27
Verir.

koruma1903
Şef
09 Haziran 2024 21:04
muhakkakik işin formalitesi bunu komiserlere sorsan yarısından çoğu bilmez. kendi istediği cezayı verdirebildiğini sanır. muhakkakik ceza istese bile ceza almayabilirsin tam tersi istemese dahi alabilirsin karar disiplin kurulunun.

hedef2024
Memur
09 Haziran 2024 21:14

muhakik bana ceza istemedi kurul kınama verdi onlar ne derse o


Başkan91
Şef
09 Haziran 2024 21:18

Hayır önceden verebilirdi ama artık muhakkik in istediği cezanın altını verebiliyor üstünü veremiyor diye değişti verse keşke dua edin usülden idari mahkeme bozuyo. Burda amaç muhakkik tayin edilirken adaletli yargılama eğer zaten onun üstünde ceza verecek isen soruşturmacı tayin etmenin amacı olmuyor şöyle düşün savcının istediği cezanın üstünü hakim genelde vermez versede üst mahkeme bozuyor mantığı


Dusuncesiz
Aday Memur
10 Haziran 2024 12:15

Bı mazeret bul ver mahkemeye. Mahkeme bozar

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