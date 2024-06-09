Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 20:03
DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA SORUŞTURMACİNİN İSTEDİĞİ CEZADAN DAHA YÜKSEK BİR CEZA VEREBİLİR Mİ DİSPLİN
Merhaba arkadaşlar DİSPLİN soruşturmasında soruşturmacı amirin istediği cezadan daha bir üst ceza verebilir mi DİSPLİN komisyonu biligisi olan var mi

AvukatHasan
Aday Memur
09 Haziran 2024 20:04
misal soruşturmaci uyarı istemiş ama komisyon kınama vermiş mümkün mü bu

taktak14
Aday Memur
09 Haziran 2024 20:05

Verir. Kesin bilgi. Muhakkik kanaat bildirir ,son söz kurulundur.


srcnomr51
Şef
09 Haziran 2024 20:14
atış yapmadım diye kınama istendi 1 gün maaş kesimi verdiler
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