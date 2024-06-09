Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 22:12
5 gün devamsizlik yapan öğrenci takdir alamaz mi

Arkadaşlar bu 5 gün devamsızlık yapan belge alamaz olayı gerçek mi

Çok Yazılan Konular

Tutanak-Savunma dilekçesiBranş dışı derse zorla sokabilirler mi ?40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Öğretmene cezaMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Tyt de barkot kitapçığını yanlış poşete koydum.Başınızdan geçen soruşturma anılarıGenç Öğretmenler Rahatsız Proje okulu atama ikinci Etap sonuçları

Sözlük

kuş sesi 1 gereksiz insan 3 Eskişehir 1 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5 yeşil şapkalı masa lambası 1 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 1 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 1 2024 yks sınavı 5 güne bir tespit bırak 1

Son Haberler

Macron, Ulusal Meclisi feshetti! Erken seçim çağrısı yaptıYKS 2024: Nağme-i Seher, Felekname ve Şikayetname'nin Yazarları Kim?Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a Hallac-ı Mansur Tavsiyesiİsrail Savaş Kabinesi Bakanı Gantz, savaş kabinesinden ayrıldıİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?