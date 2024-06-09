Asteğmen zimmet devir teslim hk. (Mahkeme)

Öncelikle asteğmenim sen acemi olduğun için sana kitlemisler çok normal rütbe düşümü olmaz tugay komutanı bunla ilgilenmez bile b.k çakallık yapıp eşlik malzeme şeklinde sana kitlemis, şimdi ufak tefek ıvır zıvır için mahkemeye gitmezsin haaa işi yokuşa sürdüler kafam rahat etsin diyorsan gözünün sadakasi olsun eksikleri kendi cebinden tamamla veya tabildot kalkan birliklerden iste bende mesela geçen aya kadar vardı eksik olan devreme gönderdim sende bu şekilde yapabilirsiniz endişelenme

Öncelikle asteğmenim sen acemi olduğun için sana kitlemisler çok normal rütbe düşümü olmaz tugay komutanı bunla ilgilenmez bile b.k çakallık yapıp eşlik malzeme şeklinde sana kitlemis, şimdi ufak tefek ıvır zıvır için mahkemeye gitmezsin haaa işi yokuşa sürdüler kafam rahat etsin diyorsan gözünün sadakasi olsun eksikleri kendi cebinden tamamla veya tabildot kalkan birliklerden iste bende mesela geçen aya kadar vardı eksik olan devreme gönderdim sende bu şekilde yapabilirsiniz endişelenme