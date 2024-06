Asteğmen zimmet devir teslim hk. (Mahkeme)

Askerliğimin bitmesine son 36 gün kaldı zimmeti günlük emir defterinde yayınlanan yemekhane görevi ile devraldım. İtiraz ettim ancak bölük komutanım bir tık baskı yaptı daha önce danışmanlıkta rdm dosyası açılmıştı. Oradaki kısma görevden kaçtığı vs yazdı ve imzalattı. tugay k söyleyip erliğe düşürülme hakkında konuşacağını söyledi ve zimmeti almak zorunda kaldım. Zimmetimde 17 kalem mal var ( Masa sandalye tuzluk yağdanlık v3 tane benmari tabldot kevgir kepçe vs hepsi tam) . Silah vs kasatura kompozit yedek gibi optik malzemeler yok fakat zimmette 2 sıkıntı olduğunu düşünüyorum. 1. si krom çelik kaşık 3 tane farklı kodda farklı adette var yani şöyle:

Krom Kaşık çelik 128541284

Krom kaşık çelik 128541285

Krom kaşık çelik 128541286

2. durum şu kaşık çatal vs çok eksik devraldım özelikle bardak

Krom Bardak 202 adet diyor teslim aldığım sayı 67 yani 135 tane eksik idi ve ben tatbikat üstüne acemi eğitimine verildiğim için 70 gün boyunca denetleyemedim sürekli erler yemek yerken çöpe düşürüyor ordan kayboluyor denetleyemiyorum. Bunların kaybettiği malın parasını ödemek istemiyorum. Astsubaylar kimse seni bardak çatal kaşıktan mahkemeye vermez diyorlar gelen yedeğe zimmetlersin diyorlar 2 astçavuş aldı önceden ancak benim dönemime gelen yedek yok ve ben terhis olurken adam gelmeyecek (10 ağustos terhisim adam 15 inde geliyor) bölük asb alacak ozaman diyorlar fakat bölük asb bu kadar eksik malı ben almam derse krom bardağın tanesi 35 TL çok para onu geçtim parasını versem bile mahkemeye verilir miyim ? Zimmet kayıt silme yapıp istek açamazmıyım ? LYM sileriz vs dedi. Genel olarak sorduğum bölük asb ları asteğmene birşey olmaz yinede gidersin diyor burda ama uzman çvşlar seni mahkemeye verecekler yandın diyorlar kafam iyicene karıştı. Arz ederim. Tahmini maliyet 7-8 bin