Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 23:52
Eş durumu ataması

Bu sene şarka atamam çıktı. Eşim vakıfbank çalışanı. Atandığım ilde sadece merkezde vakıfbank olmasına rağmen beni ilçeye verdiler. Bu durumu istihdam yapılırken bildirdim ayrıca. Normal mi bu ?

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