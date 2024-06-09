Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 23:52
İl içinde eşimden farklı ilçede görevlendirildim

Bu sene şarka atamam çıktı. Eşim vakıfbank çalışanı. Atandığım ilde sadece merkezde vakıfbank olmasına rağmen beni ilçeye verdiler. Bu durumu istihdam yapılırken bildirdim ayrıca. Normal mi bu ?

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