Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 00:17
iller arası tayin
İller arası tayinde bulunduğun ilde 2 yıl şartı var mı

rümeysa55
10 Haziran 2024 00:19
bulunduğun ilde 3 yıl şartı var

rümeysa55
10 Haziran 2024 00:20
öğretmenler için söylüyorum
rümeysa55, 19 dk. önce
bulunduğun ilde 3 yıl şartı var

Fatma697
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:22
sağlıkda hocam 2 yıl diye biliyorum ama düştümü diye merak ettim eğer düştüyse tercih vereceğimde
Toplam 3 mesaj

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