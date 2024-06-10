Zodyak Burçları

Zodyak'ta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12 tane burç vardır. Her biri güçlü ve zayıf yanlara, kişilik özelliklerine, insanlara ve hayata karşı farklı tutumlara sahiptir. Her Zodyak burcu, hayvan ve insan figürlerini içeren eliptik bir diyagramın içinde yer alır. Bu diyagrama Burçlar Kuşağı (Zodyak Kuşağı) denilir.

İnsanın doğum anındaki gezegen konumları, bize o insanın temel özelliklerini, kusurlarını ve endişelerini gösterir. Bir kişinin sahip olduğu temel özelliklerini bilirsek onu daha iyi tanıyabiliriz. Yani burçlar bu noktada bize yardımcı olabilirler. Sadece Güneş burcuna bakarak hareket etmemek gerekir çünkü her insanın doğum haritası vardır. Bu harita Evler, Ay, Yükselen, Venüs, Mars vb. gibi alanları da içerir ve bu sayede daha geniş kapsamlı bilgiye ulaşılır.

Örneğin, burcunuz Koç'tur ama doğum haritanızı incelerseniz ondan çok daha fazlası olabilir.

Daha fazla bilgi ve kaynak:

https://www.zodyakburcu.com/astroloji/astroloji-nasil-ortaya-cikti/

https://www.zodyakburcu.com/astroloji/burclar-hangi-aylara-denk-gelir/

https://www.zodyakburcu.com/astroloji/astroloji-hakkinda-bilinmesi-gereken-bazi-bilgiler/