Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 09:00
Diyarbakır özel okul - devlet okulu

merhaba arkadaşlar, diyarbakırda ilkokul için özel okul devlet okulu çok fark varmı. Fiyatlar nasıl, önereceğiniz okul varmı merkezde . Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıHaziran maaşıHassas mı, Asayiş mi?Durdurma verenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerEgm fetö idari soruşturmaPolislerin özlük haklarıTrafik bayram taltifiEs durumu tayini

Sözlük

kuş sesi 1 Eskişehir 1 2024 yks sınavı 3 güne bir tespit bırak 1 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5 gereksiz insan 3 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 yeşil şapkalı masa lambası 1 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 2

Son Haberler

MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptıAdana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı'Narkoçelik-22' operasyonları: 157 zehir taciri yakalandıSıcaklıklar artarken kuvvetli sağanak yağış etkili olacakBilecik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?