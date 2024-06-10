Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 09:04
Atama kararı ile eş durumuna başvuru

atama kararı ile eş durumu tayinine başvuru yapılabilir mi


cografyacı236
Aday Memur
10 Haziran 2024 09:17

Evet

Toplam 1 mesaj

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