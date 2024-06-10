Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 10:08
Eş durumu tayini

Ben sağlık bakanlığında 2,5 yıl hemşire olarak çalışmaktayım.Toplu kadro ile kadroya geçtim.Eşimde sağlık bakanlığında 1,5 yıl tıbbi sekreter olarak çalışmakta.Esim eş tayini ile İstanbul dan bingole gelebilir mi.


iamgokcen
Aday Memur
10 Haziran 2024 10:22

Gelebilir hocam.

Toplam 1 mesaj

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