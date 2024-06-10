Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 10:48
Yks karekod yırtılması

Cumartesi yapılan sınavda salon başkanıydım. Karekodları salon tutanağına yapıştırırken bir öğrenci kendisi çıkartmaya çalışırken kareködu yırtmış ve zarar vermiş yapıştırılacak durumda değildi. ÖSYM görevlisini çağırdık o da karekodun altında yazan 9 haneli rakamlardan oluşan kodu aynı yere bizim yazmamızı söyledi. Yazdık salon tutanağında da çocuğun bölümüne durumu belirttik. Bu durumda bir sorun yaşar mıyız acaba ? Karekodu yapıştırılmadığı için Sınavı geçersiz sayılır mı?


derin sessizlik
Memur
10 Haziran 2024 11:04

Cevap kağıdı dışında kalan hiçbir şeyin değeri yok, birşey olmaz.


yldzhmt
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 11:08

Hocam sorun yaşamazsınız. Şöyleki;

"Eğer kare kod deforme olursa karekodun altındaki sayısal kodu yazın" şekinde bir talimat var.


-KING9
Genel Müdür
10 Haziran 2024 11:17

herifler yuksekogretim sinavina girecek .

insan bi gun onceden gider bakar .. salon nerd . kacta yola ciksam diye dusunur ?

ama hanfendilr beyefendiler .. sinav gunu sinav saatinde sinava gec kaliyolar . birde belediyecileri. polisi jandarmayi sinava yetistirsinler diye mesgul ediyolar ..

sorumsuzlugun dik alasi...

ben bu sinava gec kalanlari degil universiteye tuvalete bekci diye bile almam .

sorumsuz tayfasi

al iste 2. bir sorumsuz daha ..

daha sinav kitapcigini nasil acacagini bilmeyen bir sorumsuz .

nazikce yirtamadin mi?? milyonlar karekodu yirtmadan acti da sen nasil yirtarak acabildin .. bunun gibileri sanayiye .. yada afrikaya calismaya gonderecen.

daha sinav kitapcigini acmaktan acizler . bir de universiteye gidecekler :)))) bunlar durakta otobüse el kaldirmaktan aciz kisiler . otobus durmadan gidince otobusun arkasindan mal mal niye durmadi yeahhh diyen sorumsuz z kusagi :))))

bunlari tuvalete bekci yapmam .


Zeymolls
10 Haziran 2024 11:24

Çok teşekkür ederim hocam içim rahatladı

yldzhmt, 26 dk. önce

Hocam sorun yaşamazsınız. Şöyleki;

"Eğer kare kod deforme olursa karekodun altındaki sayısal kodu yazın" şekinde bir talimat var.

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