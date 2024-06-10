Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 11:06
tayin
iyi günler ben konyada gsb koruma güvenlik atandım erkek arkadaşım Kayseri trafikte polis eş durumu tayinleri nasıl oluyor acaba 1 sene yanına gidebilirmiyim nikah yapsak

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