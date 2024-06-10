Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 11:30
Eğitim Tayini

Eğitim tayini yapacağım bölüm kabul edilen sağlık bölümlerinden fakat Sağlık Bilimleri Faküktesinde değil İİBF'ye bağlı. Bu herhangi bir engel teşkil eder mi?

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