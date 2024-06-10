KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Haziran 2024 11:32
Önlisans önü açık bölümler

Merhabalar açıktan 2 yıllık önü açık atanması kolay bölüm okumayı düşünüyorum. Kolay atanabileceğim bölüm hakkında tavsiye verebilir misiniz

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