Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 11:42
ÖSYM Görevli Ücretleri

Arkadaşlar merhaba. İlk defa görev aldığım için soruyorum. ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar ve gözetmen olarak görev yapmıştım. Ne kadar yatar. Sağ olun.


Rafaello
Aday Memur
10 Haziran 2024 11:43
3/4 gün içinde yatar

yakamoz0682
Şef
10 Haziran 2024 11:58

PERŞEMBE HESAPTA OLUR.


yldzhmt
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 12:13

Degerlendirmeyi yaparsan bu hafta yatar. Yapmazsan isen 1 ay gec yatar. gis.osym.gov.tr den yapilir


tekgöz
Daire Başkanı
10 Haziran 2024 12:47

Hocam sanırım değerlendirme formundan bahsediyorsunuz. Haberim yoktu yeni doldurdum. Acaba geç mi kaldım.

yldzhmt, 2 saat önce

Degerlendirmeyi yaparsan bu hafta yatar. Yapmazsan isen 1 ay gec yatar. gis.osym.gov.tr den yapilir


fokyay
Şef
10 Haziran 2024 13:17

Hocam formu doldurma süresi sınav bitiminden sonraki 2 işgünüdür. Geç kalmadınız.

tekgöz, 1 saat önce

Hocam sanırım değerlendirme formundan bahsediyorsunuz. Haberim yoktu yeni doldurdum. Acaba geç mi kaldım.


Özgürlükzamanı
Memur
10 Haziran 2024 13:44

Başkan 990

Gözetmen 880

Toplam 6 mesaj

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