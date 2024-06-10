Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 11:58
Eş tayini

arkadaşlar eşim özel sektörde çalışıyor nasipse önümüzdeki temmuzda eş tayini yazacağım daha önceden eş tayini yazan eşi özel sektörde olan biri evrakların neler olduğunu sisteme nasıl yüklediğini pdf olarak felanmı aldı evrakları tarattımı en ince ayrıntısına kadar bana aktarabilirmi teşekkür ederim


hikmet58
Aday Memur
10 Haziran 2024 13:29

İşlemler personel kalemi aracılığıyla yapılıyor. Cte sitesinde eş tayin dönem duyurularında hangi evrakları istedikleri yazıyor.

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/aile-birligi-mazereti-nedeniyle-atama-planlamasi03112023043248


hikmet58
Aday Memur
10 Haziran 2024 13:31

3. madde d bendi

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