KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2024 12:15
Evli öğretmen ataması hk.

Merhaba arkadaşlar sevgilimle ben şu an aynı şehirde yaşıyoruz ve 2 ay sonra evleneceğiz eşim özelde öğretmen sınava girip atanmayı düşünüyor evliyken atama nasıl olur ben kurulu düzeni bırakıp gitmeyelim diyorum kendim özel sektördeyim 10 yıldır aynı şirkette çalışıyorum işim de iyi sayılır

Evliyken atama nasıl olur kaç yıl zorunlu görev var bilgili arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

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