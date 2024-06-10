Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 12:27
4b sozlesmeli yer değiştirme

Becayis harici sehir degistirmek icin ne yapabilirim tayin hakkim daha gelmedi

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