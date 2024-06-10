KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2024 12:52
Güvenlik Soruşturması Olumlu Tebligatı Gelir mi?

Merhaba arkadaşlar,

Güvenlik Soruşturması olumsuz olunca tebligat geliyor , biliyorum.

Ancak olumlu olunca da tebligat gelir mi yoksa " gel iş başla" mı derler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Haziran 2024 13:35

Atamanızın yapıldığına dair tebligat alırsınız. Bunu posta ile de yapabilirler telefon ile de. Kurumunuzun nasıl bir işlem yaptığını sorup öğrenin. Bazı kurumlar sadece telefonla arayıp atamanız yapıldı şu tarihe kadar başlayıp ya da sözleşmeli iseniz sözleşmenizi imzalayın diye bildirebiliyorlar. Kısaca kurumunuzla görüşmelisiniz.


Serkan45044504
Memur
10 Haziran 2024 13:45

Cevabınız için teşekkür ederim . Bu güvenlik soruşturması ne zaman başlar ve ne kadar sürer bilginiz var mı ?

17 mayısta sağlık raporlarımı teslim ettim . 1 ay olmak üzere şu anda.

Sağlık raporlarını teslim edince mi başlar acaba ? yoksa asil olduğumuz ilan edilince mi ?

hsnd, 16 dk. önce

Atamanızın yapıldığına dair tebligat alırsınız. Bunu posta ile de yapabilirler telefon ile de. Kurumunuzun nasıl bir işlem yaptığını sorup öğrenin. Bazı kurumlar sadece telefonla arayıp atamanız yapıldı şu tarihe kadar başlayıp ya da sözleşmeli iseniz sözleşmenizi imzalayın diye bildirebiliyorlar. Kısaca kurumunuzla görüşmelisiniz.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Haziran 2024 13:48

Maalesef buna kesin bir cevap veremem. Kurumun sistemine göre değişir. Tebligat konusunda mevzuat durumuna göre cevap verdim ancak bununla ilgili net bilgi sahibi değilim.

Serkan45044504, 6 dk. önce

Cevabınız için teşekkür ederim . Bu güvenlik soruşturması ne zaman başlar ve ne kadar sürer bilginiz var mı ?

17 mayısta sağlık raporlarımı teslim ettim . 1 ay olmak üzere şu anda.

Sağlık raporlarını teslim edince mi başlar acaba ? yoksa asil olduğumuz ilan edilince mi ?

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