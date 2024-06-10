Güvenlik Soruşturması Olumlu Tebligatı Gelir mi?

Cevabınız için teşekkür ederim . Bu güvenlik soruşturması ne zaman başlar ve ne kadar sürer bilginiz var mı ?

17 mayısta sağlık raporlarımı teslim ettim . 1 ay olmak üzere şu anda.

Sağlık raporlarını teslim edince mi başlar acaba ? yoksa asil olduğumuz ilan edilince mi ?