Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 13:04
Sözleşmeli destek personelinin bayramda çalıştırılmak istenmesi

KYK Yurdunda sözleşmeli destek (temizlik) personeli yim. Biz sözleşmelilere bayramda 2 gün çalışmamız gerektiği söylendi. Sebebi ise tasarruf tedbirleri sebebiyle işçilere mesai yazılmayacakmış. Bizim çalışacağımız 2 gün için ise idarî izin günü sayılan perşembe ve cuma günü izin vereceklermiş. Bunun mevzuatı nı bilmediğim için bayramda çalıştırılabilir miyim çalışırsam kaç gün izin verilir ve bu verilen izinin idarî izin gününe denk getirilmesi yasal mıdır? Şimdiden herkese teşekkürler

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