Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 13:20
İl dışı edebiyat

Bugün açıklanır diye bekledik,heyecan yaptık.

392 puan tek tercih Mersin ,edebiyat.Başka tercih yok.

Var mı başka Mersin tercihi olan.Varsa merak etmeye gerek yok,

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