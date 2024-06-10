Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 13:27
Ücretsiz izinde tayin talebi

Eşim polis memuru ben de Katibim tayinimiz Ankara'ya çıktı. Ben ücretsiz izindeyim. Ücretsiz izinde iken tayin isteyebilir miyim? İznim ocakta sona eriyor


cemil1905
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 13:29

Ücretsiz izinde de olsanız siz kurumun personelisiniz tayin isteyebilirsiniz diye biliyorum

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