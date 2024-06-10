Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 13:55
Dyk başvuru

Arkadaşlar merhaba,

Çocuğum bu sene 3. Sınıfa geçecek yaz için dyk ya başvurmak istiyorum ama okul ismi yazılmıyor ve ders/ kurs seçimi olmuyor. Bu sorunu yaşayan var mı?

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