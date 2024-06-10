Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2024 14:05
Maaş haczi

Merhaba arkadaşlar. 2024 Temmuzdan itibaren aylık 40k kredi ödemelerim var 1 sene boyunca. Maaşım 35k temmuzda ortalama 42k olacak. Eski kredilerimin toplam ödemesi 22k ödüyordum ve tamamının bitmesine 9 ay kalmıştı. Son krediden sonra aylık taksitim 40k ya çıktı ödeyecek durumum kalmadı. Ödemeyip icraya mı bıraksam hepsini sonra maaştan 1/4 gibi kesintiye mi gitsin gibi düşüncelerim var. Aynı durumda olsanız siz ne yapardınız akıl verebilir misiniz? (Son çektiğim kredi 12 ay vade seneye haziranda bitecek.)


E.Kayı Han
Editor
10 Haziran 2024 14:57

mümkün olduğu kadar icraya düşmemeye çalış. zaten faizler çok yüksek. maaşından kesilen faize gider borcun bir türlü bitmez.


office chief
Memur
10 Haziran 2024 15:02

bir veya iki tasit geriden ödeyebilirsin icraya düşme sakın yapma o hatayı

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