Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2024 14:07
Haziran ayında hiç bir ürüne zam gelmezse...

Haziran ayında hiç bir ürüne zam gelmezse Haziran enflasyonu %0 mu çıkar yoksa Mayıs'ta gelenden etkilenir mi?

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