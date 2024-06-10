Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 14:12
Becayiş
Sakarya/Karasu İlçe Sağlık Müdürlüğü verilir, Gümüşhane merkez alınır

Çok Yazılan Konular

gebelik mesaiİstanbul hastaneleri2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenleriller arası tayin İller arası başvurular 24 Haziran!2024 Haziran İller arasıEş durumu tayiniTeşvikAlt bölge redİlçe sağlık m.

Sözlük

Tutankhamun 1 güne bir tespit bırak 1 ölüm ilanı 2 gereksiz insan 4 yeşil şapkalı masa lambası 1 ayrık otu 1 değirmen 1 kuş sesi 2 karpuz 1 2024 yks sınavı 1

Son Haberler

Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecekHastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandıHastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklamaYasa dışı bahis operasyonunda 29 kişinin mal varlığına el konulduÜlke genelinde sıcaklıklar artacak

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?