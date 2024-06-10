Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


10 Haziran 2024 14:18
yararlı uygulama

Merhabalar, herkese yararı olucak bi konu konuşmak için burdayım.

Alışverişlere iade sağlayan bi uygulama söz konusu. Adı hayat pay.

İade carrefour ve e ticaret sitelerinde geçerli oluyo. şimdide lcwde geçerliymiş. Ya alışveriş fişini yada sipariş nosunu uygulamaya girerek kazanıyosunuz iadeyi. Alışverişlere puanda birikiyo hediye falanda veriyo. Ayrıca bazı indirimlerde oluyo şu an çiçek sepetinde yüzde 15 indirim varmış mesela. Sık sık kampanyaları yenileniyo zaten qr ödeme falanda gelicek diye biliyorum sizinde haberiniz olsun.

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