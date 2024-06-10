Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Haziran 2024 14:31
şoförlere silah taşıma
adliye şoförlerinden silah taşıma ruhsatı alan var mı acaba

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