KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


10 Haziran 2024 15:27
DGS Adalet

Arkadaşlar merhaba, kendim Lisans Sosyal Hizmet mezunuyum. Suan kamuda calismaktayim. Üniversite sınavına girdim bu sene Adalet okusam ilerde DGS ile Hukuka tamamlayabilir miyim ? Kapatıldı gibi muhabbetler duymuştum ondan sormak istedim


E.Kayı Han
Editor
10 Haziran 2024 15:44

o kadar çok zorlaştırıldı ki örgün eğitim hukuk kazanmak daha kolay.

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