Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 15:49
Eğitim fak. Yüksek lisans formasyon yerine gecer mi?
Arkadaşlar mühendislik mezunuyum. bölümüme formasyon sadece İstanbulda açılıyor. Bana uzak. yaşadığım şehirdeki eğitim fakültesinden ilgili tezsiz veya tezli yüksek lisans eğitimi formasyon yerine geçer mi?

Çok Yazılan Konular

Tutanak-Savunma dilekçesi40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Mahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Tyt de barkot kitapçığını yanlış poşete koydum.İl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Genç Öğretmenler Rahatsız OMK da düzeltilmesi gerekenlerGözetmensiz ösym sınavı Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın

Sözlük

ayrık otu 1 ölüm ilanı 2 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 2024 yks sınavı 1 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5 karpuz 1 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 2 kuş sesi 2 gereksiz insan 4 hipnoz 1

Son Haberler

Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecekHastane tuvaletinde kız çocuğunun görüntüsünü çeken çalışan tutuklandıHastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklamaYasa dışı bahis operasyonunda 29 kişinin mal varlığına el konulduÜlke genelinde sıcaklıklar artacak

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?