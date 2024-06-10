Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 15:52
4 YILLIK LİSANS TAMAMLAYAN polis memuru

Bu yıl 4 yıllık lisans mezunu oldum kısa bir süre sonra sisteme yüklenecek.. Peki kademe derece değişiyor mu yoksa kalktı mı bu konuda çok farklı yorumlar var cevaplayan olursa sevinirim


Never give up 21
Aday Memur
10 Haziran 2024 16:18

Derece kademe değişmiyor

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 yılı istihdam yeri açıklayan iller2. şark bitimi ilişik kesme tarihiHaziran maaşıDurdurma verenlerHassas mı, Asayiş mi?Egm fetö idari soruşturmaPolislerin özlük haklarıEş durumu ataması

Sözlük

ölüm ilanı 2 Tutankhamun 1 gereksiz insan 2 2024 fransa açıkk tenis turnuvası 5 Tramer 1 yeşil şapkalı masa lambası 1 amazonlar 1 Çoban 2 Eskişehir 2 Yaz ayını yaşarken kış ayına hazırlıklar 2

Son Haberler

Özel halk otobüsü esnafı İBB önünde eylem yaptıTrafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: Seni ikiye bölerimAblasını rahatsız eden kişiyi öldüren 17 yaşındaki genç tutuklandıKadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındıPolis memurunu şehit eden silahlı suç örgütüne dava açıldı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?