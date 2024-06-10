Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 15:52
Lisans tamamlama derece ilerlemesi

Bu yıl 4 yıllık lisans mezunu oldum kısa bir süre sonra sisteme yüklenecek.. Peki kademe derece değişiyor mu yoksa kalktı mı bu konuda çok farklı yorumlar var cevaplayan olursa sevinirim


Never give up 21
Aday Memur
10 Haziran 2024 16:18

Derece kademe değişmiyor


save001
Daire Başkanı
10 Haziran 2024 20:06
hiç bir işe yaramıyor pişmanlıktan başka

ALeicester
Aday Memur
10 Haziran 2024 21:13

Dilekçe ver mezuniyetime göre derece kadememin güncellenmesi diye 2 yan alırsın pmyo değilsen


Pivasyabga
Aday Memur
11 Haziran 2024 00:40
PMYO mezunuyum neden PMYO lara bu hak verilmiyor
ALeicester, Dün

Dilekçe ver mezuniyetime göre derece kadememin güncellenmesi diye 2 yan alırsın pmyo değilsen


Dusuncesiz
Aday Memur
11 Haziran 2024 08:13

Kendi emsallerini gecemezsin diye bı mevzu var ama net olarak bilmiyorum konuyu. Hiç yoktan yan vermesi lazım.

Pivasyabga, 10 saat önce
PMYO mezunuyum neden PMYO lara bu hak verilmiyor
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2. şark bitimi ilişik kesme tarihiDurdurma verenlerEş durumu atamasıHaziran maaşıPolislerin özlük haklarıDisiplin kurulu daha ağır ceza verebilir mi?2024 genel atama dönemi

Sözlük

Çoban 2 titriba 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 malta eriği 1 hipnoz 1 yanmak 1 ölüm ilanı 2 karpuz 1 müthiş 1 değirmen 1

Son Haberler

Brent petrolün varil fiyatı 81,67 dolarMEB, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladıAltının gramı 2 bin 399 liradan işlem görüyorGerçek ekspertizde ortaya çıktı: Üç aracı birleştirip tek otomobil yapmışlarDolar/TL 32,41 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?