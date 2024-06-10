Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 16:08
Lojman kira ücretlerine artış olacak mı?

merhaba bakan şimşek lojman ücreti güncellenecek dedi ya kiralar ne kadar olur kimisi diyor 10 bine yakın olur diyor Türkiye ortalaması ile güncellenirse böyle birşey olur mu bilgisi olan var mı


Memurhaps
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 16:54
Asla olmaz. Lojmanlar baya eski yıpranmış zor.

Dilan50
Memur
10 Haziran 2024 19:08
hepsi eski degil. eskiye eski yeniye yeni kira belirlenir
Memurhaps, Dün
Asla olmaz. Lojmanlar baya eski yıpranmış zor.

sinan0
Aday Memur
10 Haziran 2024 19:33

Eski de olsa 10bin tl kira birçok yer için bedava Hertürlü havada kapılır evler


hasan1296
Aday Memur
10 Haziran 2024 20:05
şuna bak şuan 700 TL lojman 7 sekiz bine okeyiz nerdeyse ama ev sahiplerine % 25 yapın diyor kendi % 800 felan yapsa iyi diyoruz bu nasıl iş anlamadım
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