Lojman kira ücretlerine artış olacak mı?

şuna bak şuan 700 TL lojman 7 sekiz bine okeyiz nerdeyse ama ev sahiplerine % 25 yapın diyor kendi % 800 felan yapsa iyi diyoruz bu nasıl iş anlamadım

şuna bak şuan 700 TL lojman 7 sekiz bine okeyiz nerdeyse ama ev sahiplerine % 25 yapın diyor kendi % 800 felan yapsa iyi diyoruz bu nasıl iş anlamadım