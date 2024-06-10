merhaba bakan şimşek lojman ücreti güncellenecek dedi ya kiralar ne kadar olur kimisi diyor 10 bine yakın olur diyor Türkiye ortalaması ile güncellenirse böyle birşey olur mu bilgisi olan var mı

merhaba bakan şimşek lojman ücreti güncellenecek dedi ya kiralar ne kadar olur kimisi diyor 10 bine yakın olur diyor Türkiye ortalaması ile güncellenirse böyle birşey olur mu bilgisi olan var mı