Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 16:08
lojman
merhaba bakan şimşek lojman ücreti güncellenecek dedi ya kiralar ne kadar olur kimisi diyor 10 bine yakın olur diyor Türkiye ortalaması ile güncellenirse böyle birşey olur mu bilgisi olan var mı

Memurhaps
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 16:54
Asla olmaz. Lojmanlar baya eski yıpranmış zor.
Toplam 1 mesaj

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