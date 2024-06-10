Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Haziran 2024 16:15
Salon başkanının yaptığı hata
yanlışlıkla aday sınava girmedi diye kodladım ama belgeleri tam. sınav tutanağı belgesinde de bunu belirttim. öğrencinin sınavı iptal olur mu

energy2
Aday Memur
10 Haziran 2024 16:54

Hocam tarihe geçtiniz


ogretmenimbitmez
10 Haziran 2024 17:27
Bu konuyla ilgili bilgisi olan yapıcı bir şeyler yazarsa sevinirim. Bulunduğum sınıfta gözetmen yoktu titiz davranmak için elimden geleni yaptım. Yoklama listesine tükenmez kalemle işaretleme yapıldığı için hatamı düzeltemedim ama tutanakta bunu belirttim. Tarihe geçme gibi bir hedefim de yok. Durumdan dolayı üzgün olmasam buraya nasıl çözüm üretebilirim diye yazmazdım.
energy2, 1 saat önce

Hocam tarihe geçtiniz


Özgürlükzamanı
Memur
10 Haziran 2024 17:34

Tutanağa yazmışınız bir sorun olmaz sanırım. Sonuçta sehven yapılan bir durum.

ogretmenimbitmez, 27 dk. önce
Bu konuyla ilgili bilgisi olan yapıcı bir şeyler yazarsa sevinirim. Bulunduğum sınıfta gözetmen yoktu titiz davranmak için elimden geleni yaptım. Yoklama listesine tükenmez kalemle işaretleme yapıldığı için hatamı düzeltemedim ama tutanakta bunu belirttim. Tarihe geçme gibi bir hedefim de yok. Durumdan dolayı üzgün olmasam buraya nasıl çözüm üretebilirim diye yazmazdım.

ogretmenimbitmez
10 Haziran 2024 17:39
ilimizde bulunan ÖSYM şubesini de aradım size verilen Sınav tutanağına bunu yazdıysanız sıkıntı olmaz içiniz rahat olsun dediler ama yine de öğrenci için yapılabilecek bir şey varsa istemeden yaptığım bir hata yüzünden sınavının iptal olması beni çok üzer. Öğrencinin tüm belgeleri evrak poşetinde zaten yine de çok üzgünüm. Cevabınız için de teşekkür ederim.
Özgürlükzamanı, 20 dk. önce

Tutanağa yazmışınız bir sorun olmaz sanırım. Sonuçta sehven yapılan bir durum.


berkaydal
Aday Memur
10 Haziran 2024 17:45

Bir şeycik olmaz.

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