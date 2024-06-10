Salon başkanının yaptığı hata

yanlışlıkla aday sınava girmedi diye kodladım ama belgeleri tam. sınav tutanağı belgesinde de bunu belirttim. öğrencinin sınavı iptal olur mu

yanlışlıkla aday sınava girmedi diye kodladım ama belgeleri tam. sınav tutanağı belgesinde de bunu belirttim. öğrencinin sınavı iptal olur mu