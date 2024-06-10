Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2024 16:26
2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı

4/B den kadroya geçen arkadaşlar bulunduğunuz kurumlarda görevde yükselmeye gi̇rebi̇li̇yor musunuz üç yil şartina takilmadan üç yil hi̇zmet şarti var kadroya geçi̇ş tari̇hi̇ mi̇ baz aliniyor yoksa i̇lk i̇şe gi̇ri̇ş tari̇hi̇ mi̇ bu konudaki̇ uygulamalar nasil kurumlarinizda


emeklisandıgıı
Aday Memur
10 Haziran 2024 16:26

EDİT ÜNİVERSİTELER

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