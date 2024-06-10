KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Haziran 2024 16:27
mülakat yerleri kaç gibi açıklanır?
e devlette bqktığımda kayıt yok deniyor

delocan
Aday Memur
10 Haziran 2024 17:40
mülakat yeri açıklandı ancak başka bir ili vermişler
Toplam 1 mesaj

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