Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


10 Haziran 2024 16:47
Memur maaş hesaplama

Merhaba arkadaslar. mayis 2024 te 4/1 dustum, gih memurum. maas hesaplama siteleriyle aldigim para arasinda 464 tl fark var. bordrolara baktigimda ozel hizmet tazminatinda 434 tl, ek gosterge aylikta da 114 tl fark gorunuyor. bu kalemlerin olmasi gereken tutarlari bilen arkadaslar farkin nedenini soyleyebilirse cok sevinirim.

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