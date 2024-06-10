Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Haziran 2024 17:00
Derece Kademede Emsale Takılma

2021 Eylülde memuriyete başladım 2023 Haziranda lisans bitirdim ve 2024 ocakta asalet tasdik oldu lisans diplomamı halen işletmedim emsale takılma durumu yaşar mıyım?

2 derece alır mıyım?

Lisansım 1 derece yüksek başlayan lisans bölümlerinden birisi

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