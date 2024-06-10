Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Haziran 2024 17:50
eş durumu tayini jandarma
Eşim astsubay. Eş durumu tayini vereceğim ama yeni kararda oraya başlamadan dilekçemin red geleceğini öğrendim .. Bu süreçte red gelen var mı veya böyle bir karar duyan ?

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