eş durumu tayini jandarma

Eşim astsubay. Eş durumu tayini vereceğim ama yeni kararda oraya başlamadan dilekçemin red geleceğini öğrendim .. Bu süreçte red gelen var mı veya böyle bir karar duyan ?

Eşim astsubay. Eş durumu tayini vereceğim ama yeni kararda oraya başlamadan dilekçemin red geleceğini öğrendim .. Bu süreçte red gelen var mı veya böyle bir karar duyan ?