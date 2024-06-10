Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


10 Haziran 2024 17:53
Aile Bakanlığı Çocuk Evleri Sitesinde Öğretmen Olarak Atanmak

Merhabalar arkadaşlar, aile bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesine öğretmen olarak atandım fakat henüz başlamadım. Bilginiz var mı, zorluk derecesi nedir, nöbet var mı? Milli Eğitim yerine tercih edilir mi?


Magduruz12
Aday Memur
10 Haziran 2024 19:39

Hayırlı olsun tebligat ulaştı mı acaba yaşadığınız şehire mi yerleştiniz

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