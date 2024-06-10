Herkese hayırlı günler Amirim palaskamda kılıfsız bıçak taşıdığım için rapor tutacağını söyledi böyle bi hakkı var mı başına gelen var mı araştırdım bulamadım

Herkese hayırlı günler Amirim palaskamda kılıfsız bıçak taşıdığım için rapor tutacağını söyledi böyle bi hakkı var mı başına gelen var mı araştırdım bulamadım