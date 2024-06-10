Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 18:18
Bıcak
Herkese hayırlı günler Amirim palaskamda kılıfsız bıçak taşıdığım için rapor tutacağını söyledi böyle bi hakkı var mı başına gelen var mı araştırdım bulamadım

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