Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Haziran 2024 18:18
Teçhizat kemerinde taşınan bıçak nedeniyle soruşturma

Herkese hayırlı günler Amirim palaskamda kılıfsız bıçak taşıdığım için rapor tutacağını söyledi böyle bi hakkı var mı başına gelen var mı araştırdım bulamadım


KingDrummer
Şef
10 Haziran 2024 20:12

Kıyafet yönetmeliği madde 25 te palaskada bulunacak teçhizatlar kesin olarak belirtilmiştir. Onun dışında bir teçhizat takılamaz. Ancak rapor tutulunca bunun sonucu ne olur ondan emin değilim. Bıçağın 6136 ya girip girmediği önem arz edebilir. Sustalı çakı, oluklu bıçak gibi 6136 ya giren bir bıçaksa, bulundurması ve taşıması yasak olduğu için sıkıntı yaratabilir.


Brse
Aday Memur
10 Haziran 2024 22:03

Amirinin başka işi yok mu . Bu işler ile uğraşıyor


Dextrian
Şube Müdürü
11 Haziran 2024 07:14

Amirin egosuna malzeme arayacağına yönettiği birimdeki sorunları çözsün vatana millete hayrı dokunur belki


kingking
Aday Memur
11 Haziran 2024 10:10

adama bak ya işi gücü bırakmış takıldığı şeye bak demekki gerçekten işi gücü yok orda zaman geçiriyor...

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