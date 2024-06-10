24 Saat Esasına Göre Yıllık İzin

Merhaba arkadaşlar. Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin yıllık izin kullanımı ile alakalı çalıştığınız belediyede nasıl bir uygulama var. 21.11.2023 tarihli Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığının Görüşü (Yıllık İzin Süresi İçinde Kalan ve Mesai Günlerine Denk Gelen İdari İzinlerin, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Yıllık İzinden Düşülmesi Gerektiği) ile alakalı kurumum malesef bayram ve idari izinli günleri mesai günüymüş gibi yıllık iznime dahil ediyor. İtfaiyede çalışıyorum ve kurumum bu görüş yazısında belirtilen 24 saatlik çalışmanın itfaiyeyi kapsamadığını söylüyorlar. Ne yapabilirim öneriniz nedir teşekkürler şimdiden.

Merhaba arkadaşlar. Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin yıllık izin kullanımı ile alakalı çalıştığınız belediyede nasıl bir uygulama var. 21.11.2023 tarihli Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığının Görüşü (Yıllık İzin Süresi İçinde Kalan ve Mesai Günlerine Denk Gelen İdari İzinlerin, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinin Yıllık İzinden Düşülmesi Gerektiği) ile alakalı kurumum malesef bayram ve idari izinli günleri mesai günüymüş gibi yıllık iznime dahil ediyor. İtfaiyede çalışıyorum ve kurumum bu görüş yazısında belirtilen 24 saatlik çalışmanın itfaiyeyi kapsamadığını söylüyorlar. Ne yapabilirim öneriniz nedir teşekkürler şimdiden.